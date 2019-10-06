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Adana'da baraj göletine düşen genç kız boğuldu

Adana'da Çatalan Köprüsü'nden gölete düşen genç kız hayatını kaybetti.

06.10.2019 17:52Adana'da baraj göletine düşen genç kız boğuldu
Adana'da Çatalan Köprüsü'nden gölete düşen genç kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sultan Nur Mantaş (21), merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Göleti üzerindeki Çatalan Köprüsü üzerinde dengesini kaybederek suya düştü. Düşen kızın arkasından suya atlayan ve kimliği öğrenilemeyen erkek arkadaşı, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Suda kaybolan genç kızı aramak için olay yerine gelen Sualtı Polis Amirliği ekipleri 30 dakika süren arama sonrası genç kızın cesedini sudan çıkardı. Sultan Nur Mantaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çatalan Köprüsü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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