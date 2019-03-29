Adana'da Başörtülü Genç Kızlara Hakaret İddiasına Soruşturma

Kaynak: DHA

Adana'da, yolda karşılaştığı başörtülü 2 genç kıza hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddia edilen kadın hakkında şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.Olay, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayisinden sigara alıp çıkan bir kadın, yürürken karşısına çıkan başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye iddiaya göre önce hakaret etti, ardından da fiziki müdahalede bulundu. Yaşananlar, caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansırken, saldırıya uğradığını söyleyen genç kızlardan Yaren D., hastaneye giderek darp raporu aldı. Henüz kimliği saptanamayan kadının yüzlerindeki peçeyi açmaya çalıştığını ileri süren 2 genç kızın şikayeti üzerine, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' iddiasıyla savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.İfade veren kızlardan Yaren D., kaldırımdan geçen kadının önce kendilerine hakaret ettiğini, ardından da yüzündeki peçeyi açmaya çalışıp, elini, yüzünü çizdiğini ileri sürdü. Yaren D. ifadesinde, "Sarışın 35-40 yaşlarında renkli gözlü bir kadın, bize hitaben '......' diye bağırdı. Arkadaşım 'Pardon bir şey mi dediniz?' diye sordu. Kadın hakaretlerini sürdürdü. Daha sonra kadın, üzerime yürüdü. Peçemi açıp elimi, yüzümü çizdi. Daha sonra kadını uzaklaştırdılar. Kadına 'Polisi arıyorum' dediğimde, 'Ara ara' dedi. Sonra olay yerinden nereye gittiğini bilmiyorum" dedi.Caziye Ö. de ifadesinde benzer iddialarda bulundu. Caziye Ö., "Kadına 'Bu örtü Allah'ın emri' dedim. Daha sonra kadın Yaren'in peçesine saldırdı ve yüzünü çizdi. 'Burası Türkiye Cumhuriyeti burada yaşayamazsınız' dedi" diye konuştu.İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızlara saldıran kadının kimliğinin saptanarak, ifadesinin alınması için çalışmanın sürdüğü bildirdi.