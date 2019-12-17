Haberler » Güncel » Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu - Haber

Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu

Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.

17.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:49
'da yol kenarında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi Tapantepe yolunda, bir kişinin yol kenarında battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.
Cesedin boğaz kısmında izler tespit eden polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.
İncelemelerin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:18 Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi - Haber
10:16 AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haber
10:16 Garanti BBVA'da yeni yıl, kredisiyle birlikte geliyor - Haber
10:12 Başkan Bayram: "Yaban domuzu, köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdi" - Haber
10:11 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
17.12.2019 10:18:59