Adana'da bayram öncesi narkotik uygulama 15 gözaltı

Adana'da bayram öncesi narkotik uygulama: 15 gözaltıADANA'da, Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 16 gram esrar, 10 adet sentetik hap, 4 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

23.05.2020 04:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:26
Adana'da bayram öncesi narkotik uygulama: 15 gözaltı
ADANA'da, Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 16 gram esrar, 10 adet sentetik hap, 4 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa, Onur, Ova, Yeşiloba ve Uçak mahallelerinde Ramazan Bayramı öncesi 4 gün narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Sabit ve gezici timlerle gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli görülüp durdurulan araçlar özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Ekipler, 4 günlük uygulama boyunca 4 1421 aracı arayıp, 7 bin 384 kişinin kimlik sorgusu ve üst aramasını yaptı. Uygulama kapsamında 41 araç sürücüsüne farklı kabahatlerden 78 bin 299 TL ceza uygulanırken, 11 araç ise trafikten men edildi. Araç ve üst aramasında 16 gram esrar, 10 adet sentetik hap, 4 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde ve 0,5 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, üzerinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 15 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 4 kişiye 3 bin 165 TL idari para cezası uygulanırken, aranması olan bir kişi de yakalandı. Ayrıca üzerlerinde kanuna aykırı kesici alet ve kurusıkı tabanca bulunduran 2 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Adana’da bayram öncesi narkotik uygulama 15 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Narkotik, Adana, Güncel, Haber

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