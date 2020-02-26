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Adana'da baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir baz istasyonundan akü çalmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak tutuklandı.

26.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:52Adana'da baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı
'nın ilçesinde bir baz istasyonundan akü çalmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak tutuklandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konakoğlu Mahallesi'ndeki bir binanın üst katında bulunan baz istasyonunda şüpheli kişilerin olduğu ihbarı üzerine adrese gitti.
Ekipler, baz istasyonundan 8 aküyü sökerken şüpheliler H.N.Ç. ve Y.E.Y'yi yakaladı.
H.N.Ç. ve Y.E.Y'nin, iki farklı baz istasyonu akü hırsızlığının da şüphelileri olduğu belirlendi.
Zanlıların 3 farklı olayda çaldığı toplam 20 akü polis ekiplerince şirketlere teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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