Haberler » Güncel » Adana'da bazı okullarda yarın eğitime ara verildi - Haber

Adana'da bazı okullarda yarın eğitime ara verildi

ADANA Valiliği, salı ve çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

25.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:41 Adana'da bazı okullarda yarın eğitime ara verildi

ADANA Valiliği, salı ve çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından ve ilçelerinde bazı okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması için merkez Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini bildirildi. Adı geçen okulların dışındaki diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin devam edeceği belirtildi.



Anadolu Lisesi, Yüreğir, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:33   Çiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Haber
21:32   Azerbaycan'da AA'ya ödül - Haber
21:32   Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle 24 saattir elektrik verilemiyor - Haber
21:30   Cem yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu - Haber
21:30   Elazığ'da Sessiz Çığlık yürüyüşü - Haber
20:42   Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
19:20   Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Haber
18:46   Putin, 5 generali görevden aldı - Haber
18:44   Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Haber
18:09   350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Haber
25.12.2019 21:37:31