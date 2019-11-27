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Adana'da belediyelerin 2020 bütçesi kabul edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı çalışmalarının son gününde başta büyükşehir olmak üzere 15 ilçenin 2020 gelir-gider bütçesini kabul etti.

27.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:54Adana'da belediyelerin 2020 bütçesi kabul edildi
Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı çalışmalarının son gününde başta büyükşehir olmak üzere 15 ilçenin 2020 gelir-gider bütçesini kabul etti. Belediyelerin gelir-gider toplam bütçesi 4 milyar 265 milyon 461 bin 200 lira olarak belirlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı.

2 saat süren ve günden dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste Adana Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı gelir-gider bütçesi 2 milyar 436 milyon 441 bin lira olarak kabul edildi.

Diğer ilçelerin bütçeleri ise şöyle belirlendi:

Seyhan: 600 milyon lira, Yüreğir: 336 milyon 564 bin 700 lira, Çukurova: 310 milyon lira, Ceyhan: 115 milyon lira, Sarıçam: 190 milyon lira, Kozan 78 milyon lira, İmamoğlu: 13 milyon lira, Karaisalı: 32 milyon lira, Karataş: 30 milyon 13 bin lira, Pozantı: 22 milyon lira, Feke: 25 milyon lira, Yumurtalık: 25 milyon 300 bin lira, Tufanbeyli: 23 milyon 400 bin lira, Aladağ: 15 milyon lira ve Saimbeyli: 13 milyon 742 bin 500 lira.

ASKİ Bütçesi ise 1 milyar 145 milyon lira olarak kabul edildi.

Bütçelerin kabulünden sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, tüm Adanalılara hayırlı olması dileğinde bulundu.

AK Parti Grubu Sözcüsü Vedat Gündoğan ve CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan teşekkür konuşması yaptılar.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Aralık 2019 tarihinde toplanacak. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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