Haberler » Güncel » Haber

Adana'da, "Beraber yürüyelim" etkinliği

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Adana İl Temsilcisi Filiz Yaldız, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül Pazar günü 81 ilde "Beraber yürüyelim" etkinliği düzenleneceğini belirterek, organizasyonun Adana ayağına herkesi davet ettiklerini söyledi.

20.09.2019 14:38Adana'da,
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Adana İl Temsilcisi Filiz Yaldız, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül Pazar günü 81 ilde "Beraber yürüyelim" etkinliği düzenleneceğini belirterek, organizasyonun Adana ayağına herkesi davet ettiklerini söyledi.
Yaldız, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde, HİS olarak 22 Eylül'de 81 ilde "Beraber yürüyelim" etkinliği düzenleyeceklerini belirtti.
Çocuk, genç, yaşlı ve engelli tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Yaldız, "22 Eylül Pazar günü, 81 ilde düzenlenecek 'Beraber yürüyelim' etkinliğinin Adana ayağına herkesi davet ediyoruz. Program saat 14.00'te Atatürk Parkı'nda başlayacak." ifadesini kullandı.

Eylül, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:28 Kilis'te kaçak tır lastiği ve mazot ele geçirildi
16:28 Tosya pirinci ve Tosya bıçkısı Coğrafi İşaretler zirvesinde
16:27 Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
16:27 - Aramco Tesisleri Bir Hafta Sonra İlk Kez Görüntülendi
16:27 Atölye Günleri'yle Büyükada'da sanat şöleni başlıyor
16:27 Üniversite öğrencileri şehitler müzesini ziyaret etti
16:27 Limak Enerji'den YASKİ'nin iddialarına cevap