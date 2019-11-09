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Adana'da besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde geçimini besicilikle sağlayan çift, besledikleri 50 koyundan 40'ının çalındığı iddiasıyla polise müracaat etti.

09.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:48Adana'da besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu
'nın merkez ilçesinde geçimini besicilikle sağlayan çift, besledikleri 50 koyundan 40'ının çalındığı iddiasıyla polise müracaat etti.
Dağcı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki ağılda 50 koyunu bulunan Hasan Ali (64) ve Ayşe Akgül (50) çifti, hayvanlarının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine koyunlarını aramaya başlayan çift, 10 hayvanı evlerinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki arazide buldu, diğerlerinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Olay yerine gelen polisler, ağılda ve çevresinde incelemelerde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik tweet attı
Durumdan haberdar olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesinizi duyduk, çok üzüldük, geçmiş olsun. Emeğinizi ve sevginizi çalan hırsızları bulmak için ilgili tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Hasan Ali, Kürkçüler, Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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