Haberler » Güncel » Adana'da bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı - Haber

Adana'da bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğradığını öne süren yaralı kişi, tedavi altına alındı.

30.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:34Adana'da bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
'da bıçaklı saldırıya uğradığını öne süren yaralı kişi, tedavi altına alındı.
merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde A.E, oturduğu evden 112 Acil Sağlık ekiplerine telefonla ulaşarak bıçaklandığı bilgisini verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaralıyı Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırdı.
A.E'nin polise verdiği ifadede, merkez Seyhan ilçesi Karaafat Caddesi'nde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığını, daha sonra evine geldiğini, ağrıların artması üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi.

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:14:41