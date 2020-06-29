Adana'da bıçaklanıp otomobille üzerlerinden geçilen iki kardeş yaralandı

Adana'da husumetlileri tarafından bıçaklanıp otomobille üzerlerinden geçilen iki kardeş yaralandı.

29.06.2020 06:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 06:48
Adana'da husumetlileri tarafından bıçaklanıp otomobille üzerlerinden geçilen iki kardeş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen husumetlileriyle karşılaşan Y.M.A.E ve kardeşi Y.K.E'nin tartışmaları kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında şüpheliler, iki kardeşi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra otomobille üzerlerinden geçti.
Şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı, yaralılar ise yakınları tarafından özel araçlarla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Y.K.E'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adana’da bıçaklanıp otomobille üzerlerinden geçilen iki kardeş yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel, Haber

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