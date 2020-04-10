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Adana'da bıçaklanmış halde otomobil kullanarak hastaneye gelen kişi tedavi altına alındı

Adana'da yaralı olarak otomobil kullanarak hastaneye gelen kişi tedavi altına alındı.

10.04.2020 05:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 05:16
Adana'da bıçaklanmış halde otomobil kullanarak hastaneye gelen kişi tedavi altına alındı
Adana 'da yaralı olarak otomobil kullanarak hastaneye gelen kişi tedavi altına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesindeki özel hastanede görevli polisin yaralı bir kişinin sürdüğü otomobille hastaneye geldiğini ve bilincinin kapalı olduğunu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ruhsat sahibinin otomobilini bir arkadaşına emanet ettiğini onunda yaralı kişiye verdiğini tespit etti.
Araştırmalarını genişleterek sürdüren ekipler, yaralının 24 yaşındaki Z.G. olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, detaylı inceleme yapmak üzere otomobili polis merkezine götürdü.
Polis, olayın meydana geldiği yeri tespit etmek, yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüreğir, Polis, Adana, Güncel
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