Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da bıçaklanmış halde otomobil kullanarak hastaneye gelen kişi tedavi altına alındı

Adana'da yaralı olarak otomobil kullanarak hastaneye gelen kişi tedavi altına alındı.

10.04.2020 05:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 05:17
Adana 'da yaralı olarak otomobil kullanarak hastaneye gelen kişi tedavi altına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesindeki özel hastanede görevli polisin yaralı bir kişinin sürdüğü otomobille hastaneye geldiğini ve bilincinin kapalı olduğunu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ruhsat sahibinin otomobilini bir arkadaşına emanet ettiğini onunda yaralı kişiye verdiğini tespit etti.
Araştırmalarını genişleterek sürdüren ekipler, yaralının 24 yaşındaki Z.G. olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, detaylı inceleme yapmak üzere otomobili polis merkezine götürdü.
Polis, olayın meydana geldiği yeri tespit etmek, yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Adana’da bıçaklanmış halde otomobil kullanarak hastaneye gelen kişi tedavi altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Yüreğir, Polis, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Bill Gates’ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı’nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Putin’den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
İngilizlerden bomba iddia! Vedat için rekor bonservis Haberler
İngilizlerden bomba iddia! Vedat için rekor bonservis
Dün, içki karşılığında intihardan vazgeçen genç bugün bir daha kalkıştı Haberler
Dün, içki karşılığında intihardan vazgeçen genç bugün bir daha kalkıştı
Haberler ›› Güncel ››Adana'da bıçaklanmış halde otomobil kullanarak hastaneye gelen kişi tedavi altına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:46: Kovid-19 salgınına rağmen pastaneye giden Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya protesto - Haber 05:24: Pentagon, Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yardımlarını takdirle karşıladı - Haber 05:02: Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi - Haber 05:00: Adana'da bıçaklanmış halde otomobil kullanarak hastaneye gelen kişi tedavi altına alındı - Haber 04:53: Bıçak darbeleriyle ağır yaralandı, direksiyon başında hastaneye geldi - Haber 00:37: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu - Haber 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler