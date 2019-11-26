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Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da bir alkollü mekanda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

26.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:27
'da bir alkollü mekanda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Hamit Tezcan (29), yakınlarıyla alkollü bir mekanda buluştu.
Buraya sonradan gelen Abdulkadir A. (22), arkadaşı Muhsin U'nun da bulunduğu gruptakilerle selamlaştı.
İddiaya göre, Abdulkadir A. selamını almadığı gerekçesiyle Hamit Tezcan ile kavga etti. Kavgada Tezcan ve Şahin S. (24) bıçaklandı.
Yaralılardan durumu ağır olan Tezcan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, Şahin S. de özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tezcan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobille kaçan zanlı Abdulkadir A. ile kavgaya karışan Zeynel A. ve Muhsin U'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Abdulkadir A. tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Seyhan, kavga, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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