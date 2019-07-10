10.07.2019 02:54
Haberler» Güncel» Haber

Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Adana

Adana'da husumetlileri tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da husumetlileri tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serkan Koca (36), küfürleşme nedeniyle husumeti bulunduğu ileri sürülen kişilerle merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi'nde karşılaştı.
Burada yaşanan tartışma sırasında göğsünden bıçaklanan Koca ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Koca, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Seyhan, Serkan, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
03:07   Bodrum'da "Yeşilçam Müzikleri Konseri"
03:06   Sömürge parasının yerini "Eco" alacak
03:01   Candan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştu
03:01   İSTANBUL- CANDAN ERÇETİN HARBİYE'DE SEVENLERİYLE BULUŞTU
02:57   Candan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştu
02:54   Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü
02:53   CANDAN ERÇETİN HARBİYE'DE SEVENLERİYLE BULUŞTU