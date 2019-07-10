10.07.2019 03:34
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Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Adana'da husumetlileri tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da husumetlileri tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serkan Koca (36), küfürleşme nedeniyle husumeti bulunduğu ileri sürülen kişilerle merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi'nde karşılaştı.
Burada yaşanan tartışma sırasında göğsünden bıçaklanan Koca ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Koca, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Seyhan, Serkan, Adana, Güncel

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