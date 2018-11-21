Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:46



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:46

Adana'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.Merkez Seyhan ilçesinde, Erkan I. ile Onur K. metro durağında henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur K, yanındaki bıçakla Erkan I'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erkan I, üzerine giydiği korse sayesinde daha fazla yara almaktan kurtulduğunu ifade etti.Yaralı Erkan I, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Onur K'yi kısa sürede yakaladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.