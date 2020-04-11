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Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADANA (İHA) – Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

11.04.2020 01:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:40
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADANA (İHA) – Adana 'nın Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdullah Şavi (23), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle ekmek sırasına girdiği sırada tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ismi öğrenilemeyen kişi Şavi'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Şavi'yi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etme çalışmalarına başladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa
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