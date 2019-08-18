Haberler» Güncel» Haber

Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da yaşanan bıçaklı kavgada üç çocuk yaralandı.

18.08.2019 22:14 Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Adana'da yaşanan bıçaklı kavgada üç çocuk yaralandı.
Alınan bilgeye göre, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda 18 yaşından küçük iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada, Osman Oğulcan Topal karnından (15), Hakan Özdemir (14) göğsünden bıçakla yaralandı, Ramazan Davul ise (15) darbedildi.
Yaralı Topal ve Davul 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, Özdemir ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:28   Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu artıyor
22:28   Sivas'ta "4 Eylül Bilardo Şampiyonası" düzenlendi
22:28   Honduras'daki maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybetti
22:27   DHA YURT BÜLTENİ-16
22:24   Pendik'te kavga: 2 yaralı
22:23   SEL SULARI ALTINDA KALAN ÇARŞININ ÜRÜNLERİ MİTİNG ALANINA SERİLDİ
22:22   Sel suları altında kalan çarşının ürünleri miting alanına serildi