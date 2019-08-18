Haberler» Güncel» Haber

Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da yaşanan bıçaklı kavgada üç çocuk yaralandı.

18.08.2019 22:40
Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Adana'da yaşanan bıçaklı kavgada üç çocuk yaralandı.
Alınan bilgeye göre, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda 18 yaşından küçük iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada, Osman Oğulcan Topal karnından (15), Hakan Özdemir (14) göğsünden bıçakla yaralandı, Ramazan Davul ise (15) darbedildi.
Yaralı Topal ve Davul 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, Özdemir ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2019
00:00   Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
00:00   Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü
00:00   Ürdün'den İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini durdurma çağrısı
23:59   PENDİK'TE PAKİSTANLI İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI
23:58   Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı
23:57   Pendik'te Pakistanlı iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı