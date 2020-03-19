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Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

19.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:40
Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Adana 'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde bir işhanı içinde Ahmet Kalay ile Mazlum E. arasında bilinmeyen bir sebeble tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mazlum E, Kalay'ı bıçakla yaraladı.
Çevredekiler tarafından özel hastaneye götürülen Kalay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Kalay'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı olayda kullanılan bıçakla yakaladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Ahmet Kalay, Seyhan, Adana, Güncel

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