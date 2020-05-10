Haber, Son Dakika, Haberler

Adana'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildiADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

10.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:45
Adana'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
ADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşan polis, imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan aramada, varillerin içine doldurulmuş piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adana’da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Fenomen Enise Sude, Can Yaman’ın mesajlarını ’Karantina çılgınlığı’ notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak Haber
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Haber
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Haberler››Güncel››Adana'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: İran'da "asılsız Kovid-19 paylaşımı" gerekçesiyle 320 kişiye gözaltı - Haber 11:16: Öğretmenler odasını sağlıkçılar için siperlik atölyesine çevirdiler - Haber 11:15: Başkan Kılıç'tan anneler günü mesajı - Haber 11:14: Bağlar Belediyesinden sokağa çıkamayan amca ve yeğene doğum günü sürprizi - Haber 11:14: "Polis anneler" özel günlerde de görev başındalar - Haber 10:28: Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti - Magazin 09:59: Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı - Haber 09:51: Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı - Spor 09:37: Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi - Haber 22:59: Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi - Haberler