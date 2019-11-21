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Adana'da bir çiftçi telefonla dolandırıldı

Adana'da çiftçilik yapan bir kişi, bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılara inanıp hesap bilgilerini paylaşınca hesabındaki paradan oldu.

21.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:52Adana'da bir çiftçi telefonla dolandırıldı
'da çiftçilik yapan bir kişi, bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılara inanıp hesap bilgilerini paylaşınca hesabındaki paradan oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçesinde çiftçilik yapan Duran A'yı telefonla arayan dolandırıcılar, bankada hesabında biriken parasının olduğunu ve bunu kendisine ödeme yapacaklarını belirterek Duran A'dan hesap numarası ve şifresini talep etti.
Bilgileri paylaşan Duran A. telefonuna yapılan harcamalarla ilgili bilgi notu gelmesi üzerine bankayı arayarak hesabını bloke ettirdi.
Duran A. kendisini arayan şahısların, hesabındaki 37 bin liranın alındığını öğrendi.

Dolandırıldığını anlayan Duran A. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Karaisalı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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