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Adana'da bir çiftlikte kalaşnikof ve hücum yelekleri ele geçirildi

Adana'da bir çiftliğe düzenelenen operasyonda iki kalaşnikof, iki hücum yeleği ve bir tabanca ele geçirildi.

26.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:50Adana'da bir çiftlikte kalaşnikof ve hücum yelekleri ele geçirildi
'da bir çiftliğe düzenelenen operasyonda iki kalaşnikof, iki hücum yeleği ve bir tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarısakal Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kalaşnikof saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında H.A'ya ait çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, buradaki aramalarda iki kalaşnikof ve bu silahlara ait 3'ü dolu 6 şarjör ve 83 fişek, iki hücum yeleği, iki balistik yelek ile bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Ekipler detaylı yaptıkları aramalarda ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 kilogram sentetik madde buldu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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