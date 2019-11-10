Haberler » Güncel » Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi - Haber

Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi.

10.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:47
'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirdi. Bunun üzerine evdeki şüpheli V.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:20 Kapıkule'de sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı
12:20 Dolmabahçe Sarayı'na akın ettiler
12:15 Başkan Büyükgöz Köşklüçeşme sakinlerini dinledi
12:20 Alkollü sürücülerin satırlı ve demir çubuklu kavgasına polisten müdahale
12:20 Kayseri mezun olduğu liseye müdür oldu
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:20:51