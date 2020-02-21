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Adana'da bir evde elektrik sobasından çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da üç katlı evin birinci katında, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın hasara neden oldu.

21.02.2020 05:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 05:27
'da üç katlı evin birinci katında, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, üç katlı evin birinci katında yangın çıktığı ve mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettikleri alevleri, üst katlara sıçramadan söndürdü. Diğer katlarda arama yapan ekipler, mahsur kalan ve yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.
Hasar meydana gelen evde çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığını tespit etti.
Adana'da bir evde elektrik sobasından çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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