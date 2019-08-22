Haberler» Güncel» Haber

Adana'da bir eve kimyasal madde gönderildiği iddiası

Adana'da bir eve kargo ile gönderilen maddenin "potasyum ferrosiyanür" olabileceği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

22.08.2019 00:56 Adana'da bir eve kimyasal madde gönderildiği iddiası
Adana'da bir eve kargo ile gönderilen maddenin "potasyum ferrosiyanür" olabileceği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir eve kargo ile gönderilen paketteki maddeden şüphelenenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Maddenin kimyasal içerikli "potasyum ferrosiyanür" olabilceği bilgisi üzerine eve Adana AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibi gönderildi.
Koruyucu kıyafetlerle çalışma yapan uzman ekip, paketteki maddeyi detaylı incelenmek üzere laboratuvara götürdü.

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:28   FSM'den atlayan kişi yaşamını yitirdi
01:28   Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
01:27   DHA İSTANBUL - FSM'DEN ATLAYAN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
01:24   Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
01:21   Sağanak etkili oldu
01:20   Şiddetli yağış sonrası köprü çöktü, 7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı
01:20   İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı