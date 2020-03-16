Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'da 7 Mart'ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
16.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:10
Adana 'da 7 Mart'ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kayıtlarda, hayatını kaybeden Ali A. (39) ve iş yerine birlikte geldiği Abdullah A'nın (40), iş yeri sahibi T.Y. (32) ve kardeşi T.Y. (31) ile tartışıp kavga ettikleri görülüyor.
Görüntülerde Ali A. ve Abdullah A'ya bıçak ve sopayla saldıran kardeşlerin, kavgayı sonlandırmaya çalışanlara tepki göstermesi yer alıyor.
Kayıtların devamında kavgada yaralanan Ali A. ve Abdullah A'nın iş yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Olay
Süleyman Vahit Caddesi'ndeki kasapta 7 Mart'ta iş yeri sahibi T.Y. ve kardeşi T.Y. ile Ali A. ve Abdullah A. arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmıştı. Alacak meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada yaralanan Ali A. ve Abdullah A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Ali A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan iki kardeş tutuklanmıştı.
Kayıtlarda, hayatını kaybeden Ali A. (39) ve iş yerine birlikte geldiği Abdullah A'nın (40), iş yeri sahibi T.Y. (32) ve kardeşi T.Y. (31) ile tartışıp kavga ettikleri görülüyor.
Görüntülerde Ali A. ve Abdullah A'ya bıçak ve sopayla saldıran kardeşlerin, kavgayı sonlandırmaya çalışanlara tepki göstermesi yer alıyor.
Kayıtların devamında kavgada yaralanan Ali A. ve Abdullah A'nın iş yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Olay
Süleyman Vahit Caddesi'ndeki kasapta 7 Mart'ta iş yeri sahibi T.Y. ve kardeşi T.Y. ile Ali A. ve Abdullah A. arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmıştı. Alacak meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada yaralanan Ali A. ve Abdullah A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Ali A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan iki kardeş tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir