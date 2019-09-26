Haberler » Güncel » Haber

Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davası

Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu sürücünün yargılanmasına devam edildi.

26.09.2019 14:54Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davası
Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu sürücünün yargılanmasına devam edildi.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sürücü tutuklu sanık M. Ö. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.
Savunmasında kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen M. Ö, "Bir önceki celsede olayla ilgili detaylı beyanda bulunmuştum. Kavşaklardaki trafik ışığı ben görmeden kırmızıya geçmiştir. Kaza kaçınılmaz bir durumdu. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
M. Ö. idaresindeki otomobil, 17 Haziran 2019'da merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar kavşağında Tuğçe Ç. idaresindeki araca çarpmıştı.
Kazada yaya Remzi E. ölmüş, Tuğçe Ç'nin idaresindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan annesi Fatma Ç. ise yaralanmıştı.
Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:41 İstanbul'da deprem - Silivri Devlet Hastanesi (2)
16:41 Akdeniz balıklarını yemenin tam zamanı
16:40 "Uzmanından 'Her gün 250-300 mililitre süt tüketin' uyarısı" başlıklı haberimizin 11. paragrafında...
16:40 İstanbul 5.8 büyüklüğünde deprem
16:40 Deprem sempozyumunda depremi hissettiler
16:40 (ek bilgi ve görüntülerle) istanbul'da deprem; avcılar'da caminin minaresi yıkıldı
16:40 4'üncü Etnospor Kültür Festivali basın toplantısı ile tanıtıldı