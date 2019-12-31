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Adana'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

Adana'da kaldırımda yürüyen bir kişinin, kazaya karışan iki araçtan birinin çarpması sonucu yaralanması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

31.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:54 Adana'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada
'da kaldırımda yürüyen bir kişinin, kazaya karışan iki araçtan birinin çarpması sonucu yaralanması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Merkez ilçesi Mustafa Kemal Paşa ile Alparslan Türkeş Bulvarı kesişimindeki kavşakta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Çarpışma sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen iki kişiden birine çarptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, KGYS kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin görüntüleri internet sitesinden yayınladı.
Görüntülerde, araçların çarpışması sonucu kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen iki kişiden birine çarpması yer alıyor. Görüntüye göre savrulan kadına diğer yayanın, yardımına koşması bulunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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