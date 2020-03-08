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Adana'da bir minibüs şoförü öldürüldü

Adana'da minibüs şoförü aracına binen bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

08.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:14
Adana'da bir minibüs şoförü öldürüldü

Adana 'da minibüs şoförü aracına binen bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli başka bir minibüse binerek olay yerinden kaçtı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S. kullandığı 01 M 0459 plakalı minibüsüne yolcular aldı. Daha sonra bir süre ilerleyen M.S kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada minibüse binen yolculardan biri, M.S.'nin kafasına tabancayla ateş etti. İsmi öğrenilemeyen şüpheli başka bir minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada minibüste bulunan yolcular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.S.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.S. kurtarılmadı.


Polis olay yerinde bulunan boş kovan ve şüpheliye ait montta delil çalışması yaptı. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


Öte yandan, acı haberi duyan M.S.'nin kardeşi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Adana, 3. Sayfa
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