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Adana'da bir öğretmen makyajla Atatürk'e benzetildi

Adana'da Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu'nda, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, bir öğretmene makyaj yapılarak Atatürk'e benzetilmeye çalışıldı.

10.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:58Adana'da bir öğretmen makyajla Atatürk'e benzetildi
'da Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu'nda, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, bir öğretmene makyaj yapılarak Atatürk'e benzetilmeye çalışıldı.
Okul bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma ve şiirlerin yer aldığı etkinlikte, makyajla Atatürk'e benzetilen Yavuz Selim Ortaokulu Türkçe öğretmeni İdris Asana, Gençliğe Hitabe'yi okudu.
Daha sonra öğrenciler, makyajla Atatürk'e benzetilen öğretmenle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Makyaj, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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