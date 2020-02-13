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Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 12 yıl hapis cezası

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı Suriyeli kadını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:50Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 12 yıl hapis cezası
'da dini nikahla birlikte yaşadığı Suriyeli kadını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Orhan D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.
Orhan D. savunmasında, eşini sevdiğini ileri sürerek, "İsteyerek olmadı." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Orhan D'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde 13 Haziran 2018'de Orhan D, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı Suriyeli Emine E'yi bıçakla yaralamış, şüpheli tutuklanmıştı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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