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Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu

Adana'da boğazının iki tarafı ve yüzü bıçakla kesilmiş halde bulunan kadın, hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alınırken, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

26.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:26

'nın ilçesinde boğazı iki tarafından ve yüzü kesilmiş halde bulunup hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi 24 Sokak'ta meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında vatandaşlar kaldırımda kanlar içinde yatan bir kadını görünce sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının boğazının iki tarafı ve yüzünün bıçakla kesildiğini belirleyip, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.

ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bıçaklanan kadının Burcu Tokaker (32) olduğunu belirleyen polis, olayın olduğu mahalleyi ablukaya alarak, genç kadını kimin bıçakladığını bulmaya çalışıyor.

Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu

Yüreğir, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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