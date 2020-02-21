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Adana'da boks makinesindeki paralar çalındı

Adana'da parkta bulunan bir boks makinesindeki paralar çalındı.

21.02.2020 05:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 05:48Adana'da boks makinesindeki paralar çalındı
'da parkta bulunan bir boks makinesindeki paralar çalındı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Zübeyde Hanım Parkı'ndaki bir boks makinesinin para kutusunun kapağını açmaya çalışan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede makinenin arka kısmındaki kutunun kapağının kırıldığını ve paraların çalındığını belirledi.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık şüphelilerinin olay yerinden bisikletle kaçtığını tespit etti.
, eşkal bilgilerini belirledikleri kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Seyhan, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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