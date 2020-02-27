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Adana'da boks makinesinden para çalan iki şüpheli tutuklandı

Adana'da boks makinelerindeki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

27.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:52Adana'da boks makinesinden para çalan iki şüpheli tutuklandı
'da boks makinelerindeki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Zübeyde Hanım Parkı'ndaki iki boks makinesindeki paraların çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasını inceleyen polis, bisikletle gelerek demir kesme makasıyla boks makinesinin kilidini kırıp paraları alan iki şüphelinin Y.A. (18) ve H.B. (20) olduğunu belirledi.
Aynı yöntemle 4 boks makinesinden daha hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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