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Adana'da bonzai operasyonu: 8 gözaltı

Adana'da 4 ayrı eve yapılan operasyonda 149.23 gram bonzai ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

15.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:14Adana'da bonzai operasyonu: 8 gözaltı
'da 4 ayrı eve yapılan operasyonda 149.23 gram bonzai ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam, Yüreğir ve Seyhan ilçelerine bağlı 4 evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu adreslere 50 polisle eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikamette Erbay T. (34), Muharrem B. (38), Caner T. (30), Mehmet Ali A. (19) gözaltına alınırken 10.23 gram bonzai ele geçirildi. Kavaklı Mahallesi'ndeki Mehmet Ali G.'nin (23) evinde yapılan baskında ise 10 pakette 14 gram bonzai ele geçirilirken zanlı gözaltına alındı.

Polisin Levent Mahallesi ve Mestanzade Mahallesi'ndeki evlere yaptığı baskında ise İsmail A. (31), 125 gram bonzai ile Kadir Ş. (23), Ramazan Ş. (20) 6 tane uyuşturucu hap ve bin 200 lira parayla yakalandı.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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