05 Mart 2019, 10:29
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Adana'da Briç Şampiyonası

Adana

Türkiye Briç Federasyonu'nca düzenlenen Çukurova İkili Briç Şampiyonası Adana'da yapılacak.

Türkiye Briç Federasyonu'nca düzenlenen Çukurova İkili Briç Şampiyonası Adana'da yapılacak.

Türkiye genelinde çok sayıda briç sporcusunun buluşacağı Çukurova İkili Briç Şampiyonası, 9-10 Mart tarihlerinde Ramada Otel'de düzenlenecek.

Şampiyonanın ilk günü 5 seanslık eleme turu, ikinci gün ise A ve B finalleri oynanacak.

Çukurova İkili Şampiyonası, geçen yıl hayatını kaybeden briç sporcusu Veysel Gündoğdu anısına düzenlenecek. - ADANA Türkiye Briç Federasyonu, Türkiye, Çukurova, Adana, Spor
Kaynak: İHA


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