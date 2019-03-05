Adana'da Briç Şampiyonası

Türkiye Briç Federasyonu
'nca düzenlenen Çukurova
İkili Briç Şampiyonası Adana
'da yapılacak.
Türkiye genelinde çok sayıda briç sporcusunun buluşacağı Çukurova İkili Briç Şampiyonası, 9-10 Mart tarihlerinde Ramada Otel'de düzenlenecek.
Şampiyonanın ilk günü 5 seanslık eleme turu, ikinci gün ise A ve B finalleri oynanacak.
Çukurova İkili Şampiyonası, geçen yıl hayatını kaybeden briç sporcusu Veysel Gündoğdu
anısına düzenlenecek. - ADANA
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Kaynak: İHA