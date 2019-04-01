Adana
'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP
'li Zeydan Karalar
kazandı
ADANA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu CHP'nin adayı Zeydan Karalar (61), Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Merkez Seyhan
Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar, Cumhur İttifakı'nın MHP
'li adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
ile yarıştı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar, rakibi Sözlü'ye kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 10 fark attı.
KARALAR: BİZE OY VERMEYENLERE DE SAHİP ÇIKACAĞIZ
Çok sayıda CHP'li ve Millet İttifakı destekçisi, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal
Kültür Merkezi önünde toplanarak gösteri yaptı. Türk bayrakları taşıyan kalabalık grup, dans edip, Zeydan Karalar lehine sloganlar attı. Gruptaki bazı partililer meşale ve havai fişek yaktı. Burada kalabalığa hitap eden Akif Kemal Akay
ve Soner Çetin
, Millet İttifakı'na destek verenlere teşekkür etti. Zeydan Karalar ise aday olduğu sırada 10 puandan fazla farkla Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini söylediğini hatırlatarak, Seyhan Belediyesi'nin de artık CHP'nin kalesi haline geldiğini söyledi. Karalar, İyi Parti ile de yüzde 100 uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, İyi Parti kadrolarına teşekkür etti. Adana'da yeni bir dönem başladığını dile getiren Zeydan Karalar şunları söyledi:
"Her ilçede çok çalışan ve aklı, fikri ruhu sadece halkına hizmet edecek olan bir anlayış geldi. İşçiyi ezmeyen, maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor artık. İşimiz o kadar kolay değil. Büyükşehir belediye bütçesini düşününce işimizin o kadar kolay olmadığını görüyorum. Zaten bizi biliyorsunuz, 5 yılda yaptıklarımızı biliyorsunuz. 25 yılda yapacaklarımızın birkaç katını 5 yılda yaptığımızı biliyorsunuz. Yönetim biçimimizin, yönetme biçimimizin çok farklı olduğun, onların bizle bu konuda yarışamayacağını biliyorsunuz. Biz bir zaferle kazanmadık. Zafer düşmanla yapılan savaşla kazanılır. Biz 2 memleket insanı yarıştı biri kazandı. Bu kadar. Bize oy vermeyenlere de sahip çıkacağız biz. Biz bu saatten sonra herkesin belediye başkanıyız değil mi? Peki bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yapan model ne? Herkesin belediye başkanı oldum, herkesten oy aldık. Niçin ben parti bayraklarını getirmeyin, Türk bayrağı getirin dedim? Çünkü bizler artık Adana Partisi'nin adayıyız ve elbette ben 44 yıllık CHP'liyim. CHP'li olmaktan ötürü de onur duyuyorum. Herkes kendi siyasal görüşüyle onur duyar ama sonuç itibariyle bize her partiden oy veren insanlar olduğu için bizim onları da gözetip bağrımıza basmamız gerekiyor ve herkesin belediye başkanı olmamız gerekiyor."
KİMDİR?
1958'de Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okudu. 1980'de Çukurova Üniversitesi
Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.
1977'de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1981'de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası
Başkanlığı'na seçilerek Türkiye
'nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.
7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. Arapça ve Almanca bilen Karalar, evli ve 3 çocuk babası.
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Kaynak: DHA