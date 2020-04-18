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Adana'da cadde ve sokaklar boş kaldı - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE

HAVADAN GÖRÜNTÜLERLEADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

18.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:48
HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE
ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Türkiye'nin en büyük kentlerinden Adana sessiz bir güne uyandı. Cadde ve sokaklara, görevleri gereği yasak kapsamı dışında olanlardan başka çıkan olmadı. Ekmek ya da su almak için çıkan vatandaşları ise polis ekipleri uyararak, evlerine döndürdü. Kentin en işlek caddeleri, sokak hayvanlarına kaldı. Adana’da cadde ve sokaklar boş kaldı - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel
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