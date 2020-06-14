Adana'da çakarlı drone ile 'maske' ve 'sosyal mesafe' anonsu

Adana'da çakarlı drone ile 'maske' ve 'sosyal mesafe' anonsuADANA'da polis, drone üzerine hoparlör sistemi takarak caddelerde koronavirüse karşı vatandaşların sosyal mesafeye uyması ve maske takması konusunda anons yaptı.

14.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:23
Adana'da çakarlı drone ile 'maske' ve 'sosyal mesafe' anonsu
ADANA'da polis, drone üzerine hoparlör sistemi takarak caddelerde koronavirüse karşı vatandaşların sosyal mesafeye uyması ve maske takması konusunda anons yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri ve trafik polisleri kentin birçok noktasında uygulama noktaları kurarak denetim yaptı. Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki uygulama noktasındaki görevli polisler 'drone' uçurup, üzerine taktıkları hoparlörle vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. 500 metre yükseğe çıkabilen, 800 metre menzile sahip drone üzerinde çift hoparlörün yanı sıra 4 adet çakarın olduğu görüldü. Polis, drone üzerinden yaptığı anonsta, "Lütfen sosyal mesafeye uyalım. Rehavete kapılmayalım. Maske takıp hijyen kurallarına dikkat edelim" ifadelerine yer verdi. Adana’da çakarlı drone ile ’maske’ ve ’sosyal mesafe’ anonsu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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