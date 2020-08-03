ADANA’DA CAN PAZARI; 1’İ KADIN 4 KİŞİ SU KUYUSUNDA MAHSUR KALDI, KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde 1'i kadın 4 kişi, su kuyusu açtığı sırada yaklaşık 25 metre derinlikte mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, öğleden sonra Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilenince içeride kaldı. Onu kurtarmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi daha kuyuya girince çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 4 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Çağlar ÖZTÜRK-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)