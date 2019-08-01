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Adana'da çarpışan tır ve kamyon yandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu her iki araç da yandı, kazada iki kişi ağır yaralandı.

01.08.2019 16:51
Adana'da çarpışan tır ve kamyon yandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu her iki araç da yandı, kazada iki kişi ağır yaralandı.
Hüseyin Güzel'in idaresindeki 31 AKA 18 plakalı gıda malzemesi yüklü tır, D-400 kara yolu İncirlik kavşağında dönüş yaptığı sırada Oruçhan Tokaç'ın kullandığı 01 CSN 09 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kazada ağır yaralanan sürücülerden Tokaç Yüreğir Devlet Hastanesine, Güzel de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Bu arada, çarpışma anı ve sonrasında çıkan yangın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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