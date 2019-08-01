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Adana'da çarpışan tır ve kamyon yandı

Adana'da tır ile kamyon çarpışma sonucu yanarken kazada iki kişi ağır yaralandı.

01.08.2019 17:57 Adana'da çarpışan tır ve kamyon yandı
Adana'da tır ile kamyon çarpışma sonucu yanarken kazada iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Güzel'in idaresindeki 31 AKA 18 plakalı gıda malzemesi yüklü tır, D-400 kara yolu dönüş yaptığı sırada Oruçhan Tokaç'ın kullandığı 01 CSN 09 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından her iki araç da alev alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken, tır ve kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü Oruçhan Tokaç Yüreğir Devlet Hastanesine, tır sürücüsü Hüseyin Güzel de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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