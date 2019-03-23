Adana
'da Çerkes rüzgarı esti
ADANA Çerkes Kültür Derneği tarafından düzenlenen 'Geleneksel Çerkes El Sanatları Sergisi ve Defilesi'nde gençlerin gösterisi nefes kesti.
Adana Müzesi'nde yapılan sergi ve defileye Adana Valisi Mahmut Demirtaş
'ın eşi Beyhan Demirtaş, İl Jandarma
Bölge Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak'ın eşi Şerife Cavlak, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün eşi Hazal Demet Yurdagül, kültür müdürlüğü yetkilileri, Adana'da yaşayan Çerkes aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ankara
'dan gelen Çerkes kadınların hazırladığı Apejan (Hünerli Eller) el sanatları sergisi beğeniyle gezildi.
Çerkes öğrencilerin sunduğu yöresel kostümler defilesi ve Çerkes oyunları ise ayakta alkışlandı. Yöresel ikramların yapıldığı defile sonunda bir açıklama yapan Çerkes Kültür Derneği Başkanı Aysel Ateş, "Her kültürün coğrafyalarda bir mozaik olduğunu, bir renk olduğunu düşünüyoruz. Yaşadığımız coğrafyada ne kadar çok kültür temsil edilirse o kadar renkli o kadar güzel bir toplum oluruz. Bizde bugün burada Çerkes kültürünü Adana'da yaşadığımız insanlara kendimizi daha iyi tanıtabilmek adına, kültürümüzü daha iyi sunabilmek adına keyifli bir defileyle el sanatlarımızı sergiledik. Umarız çok güzel mozaiklerle çok güzel renklerle bu coğrafyada sağlıklı ve barış içinde yaşarız" dedi.
Güncel
Kaynak: DHA