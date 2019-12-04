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Adana'da cesedi bulunan kadın Hatay'da toprağa verildi

Adana'da bir evde cesedi bulunan kadın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

04.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:40Adana'da cesedi bulunan kadın Hatay'da toprağa verildi
'da bir evde cesedi bulunan kadın 'ın ilçesinde toprağa verildi.
Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Leyla Kolukısa'ın cenazesi Yeşil Mahalle Merkez Mezarlığına getirildi.
Burada kılınan namazın ardından cenaze toprağa verildi.
Olay
Adana'nın Seyhan ilçesinde tek katkı evden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, Yakup Erdem ve Leyla Kolukısa'nın cesediyle karşılaşmış, Kolukısa'nın cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınmıştı.

Dörtyol, Hatay, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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