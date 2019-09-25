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Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası polis aracının büyük hasar gördüğü objektiflere yansıdı.

25.09.2019 07:53

Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası saldırı yerinden ilk fotoğraflar geldi.

ADANA VALİSİ: YARILILARIN DURUMU İYİ

Olayla ilgili bilgi veren Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu aktararak, "Yaralıların sağlık durumu iyi" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, "Kiremithane Mahallesi'ne yakın bir yerde olay yeri. Bizde şimdi olay yerine gidiyoruz. Tam olarak ne olduğunu öğreneceğiz. Araçta kaç kişi var bilmiyorum. Bir bombalı saldırı. Yaralılar var. Ölüm haberi gelmedi. Umarım olmaz" ifadelerini kullandı

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Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(4)
METEHAN:ben seyhan ilçesinde oturuyorum sabah durakta servis beklerken patlama sesini duydum daha öncede denizli ilçesinde aynı şekilde patlama olmuştu sesten bomba olduğunu anladım Allah yardımcımız olsun
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ADIYAMANLI:TÜRKİYE DE VATAN HAİNİ BİTMİYOR CAI BİZ HAİNLERİMİZİ EN KISA ZAMANDA İNFAZ EDERİZ AMA TÜRKİYE DEKİ HAİNLERİ ÖDÜLLENDİRİRİZ
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SENFERO:Adana bu kadarda olmamalıydı sonunda bunuda duyduk yazık. . .
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ADANA SERKAN:Namussuzlar elbet yakalanaksınız
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