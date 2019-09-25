Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler

Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası saldırı yerinden ilk fotoğraflar geldi.

ADANA VALİSİ: YARILILARIN DURUMU İYİ

Olayla ilgili bilgi veren Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu aktararak, "Yaralıların sağlık durumu iyi" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, "Kiremithane Mahallesi'ne yakın bir yerde olay yeri. Bizde şimdi olay yerine gidiyoruz. Tam olarak ne olduğunu öğreneceğiz. Araçta kaç kişi var bilmiyorum. Bir bombalı saldırı. Yaralılar var. Ölüm haberi gelmedi. Umarım olmaz" ifadelerini kullandı