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Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı

Adana'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı.

25.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:19
'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma, yaralama ve tehdit" suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi Hakan Kalan'ın (36) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, firari hükümlüyü merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde durakta otobüs beklerken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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