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Adana'da cezaevi firarisi ikinci silahlı saldırısında yakalandı

Adana'da cezaevi firarisi, kendisine borç vermeyen arkadaşının aracına silahla ateş etmesinin ardından başka bir kişiye yönelik düzenlediği saldırı sırasında yakalandı.

15.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:18
Adana'da cezaevi firarisi ikinci silahlı saldırısında yakalandı
Adana 'da cezaevi firarisi, kendisine borç vermeyen arkadaşının aracına silahla ateş etmesinin ardından başka bir kişiye yönelik düzenlediği saldırı sırasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, izinli çıktığı açık cezaevine tekrar dönmeyen firari Ö.B. (21), kendisine borç para vermeyen arkadaşı Ö.Ü.D'nin (36) aracına silahla ateş ederek kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, yakalamak için çalışma başlattığı Ö.B'nin, dini nikahla yaşadığı M.Ö'nün eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.H.Y'yi (21) silahla öldürmek için Gürselpaşa Mahallesi'ne gittiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
M.H.Y'ye silahla ateş açan Ö.B, bu sırada bölgeye gelen polis ekiplerince müdahale edilerek yakalandı.
Firari Ö.B. "kastan öldürmeye teşebbüs" ve "yağmaya teşebbüs" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine geri gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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