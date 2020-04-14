Adana'da çifte cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı
Adana'da iki cinayetin zanlısı olduğu öne sürülen 3 kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
14.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:58
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Mart'ta silahlı saldırıya uğradıktan 10 gün sonra hayatını kaybeden Cüneyt Aksüt ve 7 Nisan'da Kemal Daş'ın öldürülmesiyle ilgili S.B., C.E. ve A.A. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İHA
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